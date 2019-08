LBBW hisst Richtkrone im Mainzer Zollhafen

Am vergangenen Freitag feierte die LBBW Immobilien Development GmbH als Bauherr mit den Handwerken der Firma Züblin sowie dem Ankermieter LBBW und den Mietern Textbroker und BayWa r.e. Wind das Richtfest des Bauprojekts Rheinkontor im Zollhafen in Mainz. Mit dem Gebäude entstehen insgesamt 14.100 m² innovative Bürofläche inmitten des neuen Hafenquartiers. „Rund 15 Monate nach dem offiziellen Baustart findet heute planmäßig das traditionelle Richtfest des Projekts Rheinkontor statt“, sagt Frank Berlepp, Geschäftsführer der LBBW Immobilien-Gruppe. „Es freut uns sehr, dass neben den Handwerkern auch unsere zukünftigen Mieter und ihre Mitarbeiter so zahlreich an diesem beliebten Brauch teilnehmen.“

