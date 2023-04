Die LBBW Immobilien hat in der vergangenen Woche die Richtkrone für den ersten Bauabschnitt des Wohnprojekts Park Trio auf dem Frankfurter Rebstockgelände gehisst. In drei Bauabschnitten realisiert die LBBW Immobilien in den kommenden Jahren insgesamt rund 425 Miet- und Eigentumswohnungen auf dem Areal.

Fotos: LBBW Immobilien



[…]