LBB trennt sich vom FMZ Center Alt Erlaa im Wiener Süden

Im Süden Wiens hat eine österreichische Investorengruppe das Fachmarktzentrum Center Alt Erlaa übernommen. Verkäufer war der offene Publikumsfonds der LLB. Das Nahversorgungszentrum mit rund 9.000 m² Mietfläche überzeugte durch die hohe Besucherfrequenz und stabile Mieterstruktur.

Das Fachmarktzentrum Center Alt Erlaa befindet sich in der Anton-Baumgartner-Straße 40 in Wien, einer etablierten Handelslage mit überdurchschnittlicher Kaufkraft und hoher Besucherfrequenz. Dank der ausgezeichneten Sichtbarkeit und der guten Erreichbarkeit – sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln (U6, mehrere Buslinien) als auch mit dem Auto – zählt der Standort zu den gefragtesten Einkaufsadressen im Süden Wiens. Direkt angrenzend liegt der Wohnpark Alt Erlaa, eine der größten Wohnsiedlungen der Stadt mit rund 9.000 Bewohnern. Gemeinsam mit den zahlreichen neuen Wohnanlagen in der Umgebung sorgt er für eine konstant hohe Kundenfrequenz.



Das Gebäude wurde 1998 errichtet, 2009 zu einer modernen Einkaufspassage umgebaut und zuletzt 2020 umfassend modernisiert. Dabei erfolgten unter anderem die Erneuerung der Fassade, die Optimierung der Parkflächen sowie die Sanierung der Tiefgarage. Heute präsentiert sich das Center mit einem vielseitigen Branchenmix als attraktiver Nahversorger und beliebter Treffpunkt im Bezirk.



„Das FMZ Center Alt Erlaa ist ein hervorragend positioniertes Fachmarktzentrum mit starker Kundenfrequenz und nachhaltigem Entwicklungspotenzial. Diese Transaktion belegt eindrucksvoll, dass Fachmarktzentren mit Nahversorgungsfunktion in kaufkraftstarken Lagen und entsprechendem Einzugsgebiet von den Investoren wieder gesucht und als nachhaltiges Investmentprodukt geschätzt werden“, sagt Franz Pöltl, Geschäftsführender Gesellschafter der EHL Investment Consulting.