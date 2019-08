LB Immobilienbewertungsgesellschaft zieht in den Düsseldorfer CBD

Die LB Immobilienbewertungsgesellschaft mbH vergrößert sich am Standort Düsseldorf und mietet hierfür rund 250 m² in der Berliner Allee 27-29 an. Damit zieht das Unternehmen vom Kennedydamm in das CBD der Rheinmetropole. Das 2000/2001 revitalisierte, knapp 4.450 m² große Büro- und Geschäftshaus in der Berliner Allee 27-29 wird von der MEAG verwaltet, Vermögensmanager von Munich Re und Ergo. Während des Vermittlungsprozesses war Savills beratend für den Mieter tätig.

.

„Als eine der Hauptverkehrsachsen und Parallelstraße zur Kö ist die Berliner Allee eine zentral gelegene und optimal angebundene Adresse und daher auch als Unternehmenssitz sehr beliebt. Mit der Anmietung in der zweiten Etage des siebengeschossigen Objekts konnten wir unseren Kunden bei seiner geplanten Expansion unterstützen und die Lagekriterien in vollem Ausmaß erfüllen“, sagt Sebastian Renke, Associate Director und Teamleader Office Agency bei Savills in Düsseldorf.