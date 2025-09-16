Lava Energy erwirbt denkmalgeschütztes Gebäude in Stuttgart

Lava Energy hat in Stuttgart ein denkmalgeschütztes Wohn- und Geschäftshaus in der Reinsburgstraße von einer deutschen Versicherung erworben. Der neue Hauptsitz bietet Platz für weiteres Wachstum und soll zugleich als Vorzeigeprojekt für klimaneutrale Lösungen im Gebäudebestand dienen.

.

Das neu erworbene denkmalgeschützte Objekt in der Reinsburgstraße 6 liegt in zentraler Innenstadtlage zwischen Karlshöhe und Königstraße und verfügt über eine Bruttogrundfläche von rund 1.790 m² und steht auf einem etwa 740 m² großen Grundstück. Bis zum Umzug führt Lava Energy seine Geschäftstätigkeiten weiterhin aus dem bisherigen Hauptsitz in der Königstraße 45 fort. Das Gebäude umfasst insgesamt sechs Geschosse. In den oberen Etagen (4. und 5. Obergeschoss) befinden sich kleinere Wohneinheiten, die künftig Mitarbeitenden zur Verfügung stehen sollen. Der Standort ist verkehrstechnisch hervorragend angebunden: Der Stuttgarter Hauptbahnhof ist in wenigen Minuten erreichbar, der Flughafen in rund 20 Minuten.



Für die architektonische Planung und Umsetzung zeichnet das Architekturbüro Tennigkeit + Fehrle verantwortlich. Ziel ist es, das Gebäude zu einem erlebbaren Beispiel für eine rentable Energiewende im Bestand zu entwickeln. Das neue Lava-Büro soll zu einem Vorzeigeprojekt mit bedarfsgerechter Regelungs- und Steuerungstechnik, intelligenten Energielösungen, der Nutzung erneuerbarer Quellen und einem optimierten Fernwärmeanschluss werden. Gleichzeitig sollen beste Arbeitsbedingungen geschaffen werden. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei dem sensiblen Umgang mit der denkmalgeschützten Bausubstanz.



„Wir wachsen und zeigen, wie eine wirtschaftlich tragfähige Transformation der Energieversorgung im Bestand gelingt. An unserem neuen Hauptsitz werden unsere Lösungen unmittelbar erlebbar: Das ehemalige Bankgebäude aus dem Jahr 1860, bald ausgestattet mit modernster Technik, ist Vorzeigeobjekt und Arbeitsumfeld zugleich sowie ein Beitrag, um die Transformation der Immobilienwirtschaft voranzutreiben“, sagt Marcus Lehmann, Geschäftsführer von Lava Energy.



Die Transaktion wurde von Colliers vermittelt.