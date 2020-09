Lautenschlager Areal in Stuttgart erhält DGNB-Zertifizierung in Gold

Die Ansprüche an modernes und nachhaltiges Bauen sind hoch. Zu Recht: Sind doch Gebäude ein weltweit entscheidender Faktor, wenn es um die Einsparung von CO2-Emissionen geht. Ein bewusster Einsatz der Ressourcen sowie die Minimierung des Energieverbrauchs stehen daher für die LBBW Immobilien-Gruppe im Fokus. Mit dem Lautenschlager Areal in Stuttgart zeigt sie, dass ökologische Verantwortung und eine effiziente Projektentwicklung Hand in Hand gehen können. Das wurde gestern beim „Tag der Nachhaltigkeit“ in Stuttgart mit dem Gold-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen honoriert.

