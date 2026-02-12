Lauenburgische Treuhand ist insolvent

Der Vorstand der LTG AG hat wegen Zahlungsunfähigkeit am 30. Januar 2026 beim zuständigen Amtsgericht Schwarzenbek einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft gestellt.

Das Amtsgericht hat Rechtsanwalt Vanja Alexander Kovacev von der Kanzlei CMS zum vorläufigen Insolvenzverwalter der Lauenburgische Treuhand Group (LTG) ernannt. Der Projektentwickler mit Sitz im schleswig-holsteinischen Mölln ist auf Wohnungsbauprojekte spezialisiert und hat laufende Projekte in Oldesloe, Coswig und Lübeck.