LaSalle startet 600-Mio.-Euro-Kreditprogramm „Whole Loan Strategies“

Mit LaSalle Whole Loan Strategies startet LaSalle ein durch das Debt & Special Situations-Team betreutes Kreditprogramm. Whole Loan Strategies geht mit einem Volumen von 600 Millionen Euro an den Markt und bietet Kreditnehmern in Westeuropa, inklusive der nordischen Länder, dank der Kombination von Mezzanine- und Senior-Lösungen Flexibilität und Sicherheit bei der Immobilienfinanzierung. Die Strategie des Programms besteht darin, Whole Loans mit einem Loan-to-Value von 70 bis ca. 80 % über verschiedene Anlageklassen zu vergeben und zu halten. Vorgesehen sind Finanzierungen in Höhe von 25 Millionen bis zu mehr als 100 Millionen Euro.

.

Das Programm stellt die neuste Ergänzung der marktführenden Debt Investments & Special Situations-Plattform von LaSalle dar und erweitert das bestehende Angebot um umfassende Finanzierungslösungen wie Whole Loans, Mezzanine-Lösungen, Darlehen für Projektentwicklungen und Senior-Kredite.



Die erste Investition des Programms hat ein Transaktionsvolumen von 37 Millionen Euro. Finanziert wird die Zusammenlegung eines qualitativ hochwertigen Last-Mile-Logistikportfolios, dessen Immobilien sich überwiegend im Umfeld der französischen Hauptstadt Paris befinden. Die Finanzierung durch LaSalle gab dem Kreditnehmer die Flexibilität, seinen Businessplan für den Erwerb der Objekte in mehreren Schritten zu realisieren. Ein Vorteil, der die Lösung von LaSalle von traditionellen Senior- und Mezzanine-Finanzierungsmöglichkeiten unterscheidet. Zu den Folgeinvestitionen des Programms gehört ein Whole Loan in Höhe von 36 Millionen Euro zur Finanzierung eines vollständig vermieteten Distributionszentrums in Belgien sowie eines Büroobjekts in Irland.



LaSalle beobachtet in Deutschland eine steigende Nachfrage von Kreditnehmern nach Whole Loans, insbesondere von deutschen und europaweit aktiven Versicherungsunternehmen. Whole Loans bieten im Vergleich zu herkömmlichen, festverzinslichen Strategien ein attraktives Risiko-Rendite-Profil und eine niedrige SCR nach Solvency II. Mit der globalen Plattform ist LaSalle in der Lage, mehrere Mandate für Whole Loans zusammenzufassen und so eine bessere Diversifikation und Wirtschaftlichkeit im Auftrag der Kunden zu erzielen.



„Ich freue mich, LaSalle Whole Loan Strategies an den Markt zu bringen. Kreditnehmer suchen zunehmend nach flexiblen Finanzierungslösungen für Immobilien. Whole Loans werden genutzt, um Senior- und Mezzanine-Kredite effizient zu kombinieren. Das neue Programm wird es uns ermöglichen, den Kreditnehmern eine Finanzierungslösung aus einer Hand anzubieten, die das Execution-Risiko deutlich reduziert. Diese Lösung ist außerdem effizient im Vergleich zur Kombination von traditionellen Senior- und Mezzanine-Ansätzen, insbesondere bei kleineren Transaktionen“, sagt Ali Imraan, Managing Director bei Debt & Special Situations.



Geografisch ist die neue Whole-Loan-Strategie auf ganz Westeuropa ausgerichtet, wobei der Schwerpunkt zunächst auf Frankreich, Benelux, der iberischen Halbinsel und Irland liegt. Das Debt & Special Situations-Team von LaSalle blickt auf einen erfolgreichen Track Record beim Aufbau strategischer Beziehungen zu renommierten Kreditnehmern zurück und verfügt über umfangreiche Erfahrung im Hinblick auf verschiedene Sektoren, Regionen, Deal-Volumina und Kapitalstrukturen. Seit 2010 hat das Team Investitionen in Höhe von 3,2 Milliarden Euro, verteilt auf 66 Einzeltransaktionen, getätigt.