LaSalle verstärkt europäisches Nachhaltigkeitsteam

LaSalle Investment Management verstärkt seine Ressourcen im Bereich Investment und Asset Management mit einer Reihe strategischer Neueinstellungen und positioniert sich erfolgreich für die weitere Umsetzung seiner ESG-Ziele (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).

Alex Edds ergänzt das Team von LaSalle als Head of Sustainability Europe. Er bringt über 15 Jahre Erfahrung am Immobilienmarkt mit, in denen er führende Unternehmen zum Thema Nachhaltigkeit sowie Innovationsstrategien und deren Umsetzung beriet. Vor seinem Wechsel arbeitete Alex Edds als Director of Innovation bei Jones Lang LaSalle, wo er sich als Vordenker im Bereich Nachhaltigkeit etablierte. Im Rahmen seiner Aktivität in verschiedenen Beiräten unterstütz er Kunden dabei, ihre Portfolios zukunftssicher für anstehende Marktanforderungen aufzustellen. In seiner neuen Funktion bei LaSalle ist er Philip La Pierre, Head of Europe, unterstellt und verantwortet die Weiterentwicklung der Unternehmensphilosophie, -richtlinien und -prozesse. Ferner wird er dem globalen Nachhaltigkeitsausschuss von LaSalle angehören, dessen Vorsitz Tim Kessler, Global COO, und David DeVos, Global Head of ESG, innehaben.



Neben Alex Edds stoßen Brett Ormrod, der zum Net Zero Carbon Lead bestellt wurde, und Adam Dawson als neuer UK Sustainability Manager zu LaSalle. Brett Ormrod ist gelernter Maschinenbauingenieur und verfügt über umfangreiche Erfahrung im Bereich technische Nachhaltigkeit. In seiner bisherigen Funktion bei Lendlease betreute er das Unternehmensprogramm zu den Klimathemen Net Zero und Absolute Zero Carbon im Zusammenhang mit großen Stadterneuerungsprojekten in Großbritannien. Zudem hat Brett Ormrod verschiedene Großunternehmen bei der Planung und Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen in Bürogebäuden beraten. Adam Dawson war in den vergangenen sechs Jahren als Interim Head of Operations (Asia) bei Reall beschäftigt. Dort war er für klimagerechte Projekte und Partnerschaften im erschwinglichen Wohnungsbau in Pakistan und Nepal sowie für den technischen Support im Gesamtbestand verantwortlich.