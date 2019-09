LaSalle E-REGI trennt sich von Stuttgarter Barmer GEK-Sitz

LaSalle Investment Management hat eine nahezu voll vermietete Büro- und Geschäftsimmobilie in der Torstraße an die Stadt Stuttgart veräußert. Das Objekt zählte zum Bestand des Fonds LaSalle E-REGI und wurde Anfang 2017 im Rahmen eines Bieterverfahrens von einem Individualfonds der Warburg HIH Invest Real Estate erworben [wir berichteten]. Derzeitiger Hauptmieter des flexibel nutzbaren Multi-Tenant-Objekts (Büro, Einzelhandel, Gastronomie) mit einer Gesamtmietfläche von 6.313 m² ist die Krankenversicherung Barmer GEK.

.

Das im Jahr 1989 für die Privatbank Ellwanger und Geiger erbaute und derzeit überwiegend für Büros genutzte sechsstöckige Gebäude mit 49 Tiefgaragenstellplätzen befindet sich in prominenter Ecklage an der Torstraße und der innerstädtischen Bundesstraße 14, nahe dem Rathaus und dem fußläufig erreichbaren Einkaufsviertel rund um die Königstraße. Die Anbindung an den öffentlichen Nah- und Fernverkehr ist hervorragend.



Das Objekt in der Torstraße 15 gehört zum Bestand des offenen paneuropäischen Immobilienfonds LaSalle E-REGI. Ziel des Fonds mit einem aktuellen Immobilienvermögen von ca. 710 Millionen Euro sind stabile Erträge aus einem diversifizierten Kernportfolio (Büro, Einzelhandel, Logistik und Hotel) in transparenten Märkten. Die Anlagestrategie basiert auf einem quantitativen Modell, dem European Regional Economic Growth Index (E-REGI), der seit 1999 von LaSalle entwickelt wird. Er identifiziert Städte und Regionen mit herausragenden, kurz- bis mittelfristigen wirtschaftlichen Wachstumspotenzialen.



„Der Verkauf ist ein exzellentes Beispiel für aktives Fondsmanagement und zeigt, dass sich über opportunistischere Strategien erfolgreich Gewinne generieren lassen. Während seiner Haltedauer hat das Objekt Torstraße 15 sehr zufriedenstellende Returns für unseren Fonds erzielt. Der Markt in Stuttgart ist derzeit nachfragebestimmt, denn die Stadt verfügt als einer der attraktivsten Bürostandorte Deutschlands und Europas über eine geringe Leerstandsrate und naturgegeben nur über begrenzte Ausweitungsmöglichkeiten. In dieser Situation war der Verkauf des Objekts an die Stadt Stuttgart im Sinne unserer Investoren die richtige Entscheidung. Es ist bereits seit langem Teil unserer Strategie für den LaSalle E-REGI, Opportunitäten für unsere Investoren auch bei Verkäufen immer wieder zu realisieren“, sagt Uwe Rempis, Fondsmanager des LaSalle E-REGI.



LaSalle wurde beim Verkauf von Beiten Burkhardt (Legal) beraten. Für die Käuferseite war E & G Real Estate als Makler tätig.