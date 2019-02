LaSalle tätigt 2018 Immobilientransaktionen im Wert von 1,6 Milliarden Euro

LaSalle Investment Management steigerte 2018 den Wert seines aktiv verwalteten Vermögens in Kontinentaleuropa auf insgesamt 7 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Nettozuwachs von 1 Milliarde Euro gegenüber 2017. Die deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaft von LaSalle wuchs im vergangenen Jahr um 23 Prozent und verwaltet derzeit insgesamt 1,18 Milliarden Euro Assets under Management.

.

Der Investment Manager verfolgt in Kontinentaleuropa drei verschiedene Investmentstrategien im Core, Core+ und Value-Add-Bereich und investiert hierbei über neun Mandate in Gewerbeimmobilien für institutionelle Kunden – einschließlich dem pan-europäischen Flaggschiff-Fonds Encore+. In Deutschland wurden insgesamt 330 Millionen Euro investiert, davon alleine 169 Millionen Euro für das Büroportfolio ElseBella in München für den Encore+ [wir berichteten]. Damit hielt der Aufwärtstrend an jährlichen Investitionen auf dem deutschen Markt an. In Frankreich übertraf LaSalle 2018, über die vergangenen drei Jahre gerechnet, das Investitionsvolumen von 1,5 Milliarden Euro, unter anderem durch den Erwerb eines symbolträchtigen Core-Einzelhandelsobjektes in Toulouse durch den Spezialfonds LaSalle E-REGI für 24 Millionen Euro.



LaSalle erreichte bereits 2017 im kontinentaleuropäischen Portfolio einen Rekordwert bei den Transaktionen bei Nach- und Neuvermietungen. Dieser Wert konnte 2018 noch einmal um über 200 Prozent gesteigert werden. Bei weiter knappem Angebot im Bürosektor und der steigenden Nachfrage von Online-Händlern nach Mietflächen im Logistikbereich, gepaart mit der Ankaufsstrategie 2019 (Investments in Büro und Logistik), erwartet LaSalle auch dieses Jahr weiteres Mietwachstum im gesamten Portfolio.



„Dies war ein Rekordjahr für unser Geschäft. Dank hervorragender Leistungen in all unseren Mandaten starten wir stark mit einer Pipeline von 400 Millionen Euro ins Jahr 2019. Wir konnten das Kapital unserer Kunden in den verschiedenen Sektoren auf dem Kontinent effektiv anlegen und sind zuversichtlich, dass die einzelnen Immobilienmärkte auch 2019 stark bleiben werden, um weitere erfolgreiche Investitionen zu tätigen“, so Philip La Pierre, Head of Continental Europe.



Im Jahr 2018 übernahm LaSalle die alleinige Verantwortung für das Management von Encore+, welcher zuvor gemeinsam von LaSalle und Aviva Investors verwaltet wurde [wir berichteten]. Der offene kontinentaleuropäische Immobilienfonds strebt überdurchschnittlich steigende Renditen aus einem aktiv verwalteten Portfolio bei langfristigem Kapitalwachstum an.