LaSalle legt offenen Core-Immobilienfonds in Kanada auf

LaSalle Investment Management hat den LaSalle Canada Property Fund aufgelegt. Der offene Immobilienfonds des Unternehmens zielt auf Core-Immobilien in wichtigen kanadischen Märkten ab. Der Fonds soll durch Kapitalzusagen von kanadischen und globalen institutionellen Investoren gespeist werden, die mittels eines diversifizierten ertragsorientierten Vehikels Zugang zum kanadischen Immobilienmarkt suchen.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. LaSalle Investment Management

Der LCPF soll mit einem Immobilienportfolio im Wert von anf√§nglich C$440 Mio. (ca. 300 Mio. Euro) platziert werden, wobei ein weiteres potentielles Immobilienverm√∂gen in H√∂he von C$310 Mio. (√ľber 200 Mio. Euro) zur sp√§teren √úbertragung in den Fonds bereits bereit steht und damit eine kurzfristige Pipeline an Immobilien f√ľr die Zukunft geschaffen wurde. Auf diese Art wird der Fonds Investoren ein direktes Engagement in ein vielf√§ltiges und reifes Portfolio von B√ľro-, Industrie und Mehrfamilien-Wohnimmobilien in erstklassigen kanadischen St√§dten wie Vancouver, Toronto und Ottawa erm√∂glichen. Mit seiner kurzfristigen Pipeline m√∂glicher k√ľnftiger Investitionen soll der LCPF im Zuge seines weiteren Wachstums Nutzen aus preislich fehlbewerteten Immobilien ziehen.



Der Fonds wird die etablierte Plattform eines Immobilienunternehmens nutzen, das √ľber gro√üe Erfahrung in der Verwaltung diversifizierter offener Fonds und anderer Investment-Vehikel f√ľr anspruchsvolle Investoren √ľberall auf der Welt verf√ľgt. LaSalle kann auf ein erfahrenes Team von 19 Immobilien-Experten und eine langj√§hrige Erfolgsbilanz im Blick auf die Transaktions- und Investitions-Performance auf dem kanadischen Markt zur√ľckgreifen.



‚ÄěWir freuen uns, unseren ersten offenen kanadischen Fonds mit einem gro√üen Seed-Portfolio lancieren zu k√∂nnen, das den Investment-Parametern des Fonds im Blick auf die hohe Qualit√§t der Immobilien, der m√∂glichen Generierung eines starken, regelm√§√üigen Cash-Flows und attraktiven Standorten direkt entspricht. Wir glauben fest an das langfristige Potential des kanadischen Immobilienmarkts und vertrauen auf unsere F√§higkeit, ein qualitativ hochwertiges Portfolio ertragsgenerierender Immobilien aufzubauen,‚ÄĚ erkl√§rt John McKinlay, Canada CEO bei LaSalle.



‚ÄěDie Schaffung des LaSalle Canada Property Fund bringt unsere Strategie weiter voran, einer globalen Investorenbasis Zugang zu einer erstklassigen Produktreihe zu bieten und hat eine breite Palette an Immobilien-Investitionen im Visier. Der gro√üe transparente Immobilienmarkt von Kanada ist ein Markt, den wir gut kennen und bietet uns dauerhafte Wettbewerbsvorteile bei Investments in Core-Assets,‚Äú sagt Jason Kern, Americas CEO bei LaSalle.