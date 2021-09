LaSalle lauft Logistikimmobilie in Großbeeren von DWS

LaSalle Investment Management kauft im Auftrag der ERAFP, einem französischen Pensionsfonds, eine Logistikimmobilie in Großbeeren von der DWS. Der Assetmanager hatte die Immobilie südlich von Berlin 2013 für einen ihrer institutionellen Immobilienfonds erworben.

.

Die Logistikimmobilie liegt Am Lilograben 11 und verfügt über rund 40.000 m² Nutzfläche. Sie ist in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2013/2014 fertiggestellt worden und war zunächst als reine Logistikimmobilie ausgewiesen. Nach erfolgter Vermietung von zunächst rund 15.000 m² im September 2020 hatte der Mieter, ein großer europäischer Automobilzulieferer, nach erfolgter Genehmigung von Bau- und Nutzungsänderungen im Frühjahr 2021 zwei weitere Hallen sowie zusätzliche Büroflächen über zusammen rund 25.000 m² angemietet [wir berichteten]. Die Immobilie kann somit auch zur Produktion genutzt werden. Der Mietvertrag des gesamten Objektes läuft noch bis zum Jahr 2030.



Die im Güterverkehrszentrum Großbeeren gelegene Immobilie verfügt über einen guten Anschluss an den ÖPNV, an die B101 nach Berlin sowie an das Autobahnkreuz Ludwigsfelde-Ost des Berliner Rings, die A10. Der Logistikstandort Großbeeren ist traditionell ein Logistik-Hotspot südlich von Berlin; es ist das umschlagsstärkste und somit ein sehr nachgefragtes Güterverkehrszentrum im Großraum Berlin und ist insbesondere für die Versorgung der Metropolregion und für die Last-Mile-Zustellung nachgefragt. Ebenso fungiert der Standort als Bindeglied zwischen Deutschland und Osteuropa.