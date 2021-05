LaSalle kehrt mit Encore+ in den spanischen Logistikmarkt zurück

LaSalle Investment Management kehrt nach fünf Jahren Abstinenz in den spanischen Logistikmarkt zurück und erwirbt für seinen europäischen Flaggschifffonds Encore+ das zwei neue hochmoderne Entwicklungsprojekte umfassende Villaverde Logistik-Portfolio. Es ist das erste Investment des Fonds auf der iberischen Halbinsel seit dem Verkauf von Alcala und Azuqueca De Henares im Jahr 2016 Lesen Sie hier weiter....

.

Die beiden neu erworbenen Entwicklungsprojekte befinden sich in Villaverde, einem Stadtteil im Süden der Hauptstadt Madrid. Die vom Verkäufer durchgeführte Fertigstellung der beiden Immobilien, für die eine BREEAM-Zertifizierung mit Exzellenz-Status angestrebt wird, ist für das erste Quartal 2023 geplant. Die beiden Objekte in den Logistikparks Calle San Dalmacio 17 und Avenida Real de Pinto 83 wurden im Rahmen eines Forward-Funding-Deals von Engel & Völkers Development Spain, ein Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG, im Auftrag von Encore+ erworben.



Der Stadtteil Villaverde ist ein attraktiver Logistikstandort am südlichen Stadtrand von Madrid und profitiert von einer ausgezeichneten Verkehrsinfrastruktur. Das Industriegebiet ist von Hauptverkehrsstraßen umgeben, die einen schnellen Zugang zu mehreren Autobahnen und eine gute Anbindung an das Stadtzentrum sowie benachbarte Gemeinden und Logistikzentren entlang der Autobahn A-4 ermöglichen. Der Standort selbst ist durch eine angrenzende Metrostation sowie die Avenida de Andalucia, eine Hauptverkehrsader in Nord-Süd-Richtung, besonders gut angebunden. Die Projektentwicklung sieht die Entwicklung von zwei modernen und flexiblen Logistikimmobilien vor, die für einen diversifizierten Mietermix ausgelegt sind. Der modulare Aufbau und die kleinere Konfiguration der einzelnen Module bietet insbesondere für kleinere bis mittlere Unternehmen große Flexibilität.



Die Akquisition unterstreicht erneut die Stärke des Fonds, in wertsteigernde Anlagemöglichkeiten an attraktiven urbanen Standorten zu investieren. Darüber hinaus zeigt dies, dass Encore+ nach dem erfolgreichen Verkauf von Alcala und Azuqueca De Henares im Jahr 2016 in den spanischen Markt für Logistikentwicklungen zurückkehrt. Die Attraktivität des Standorts Villaverde und die wachsende Nachfrage nach Last-Mile-Logistik, insbesondere im Bereich des E-Commerce, versprechen einen weiteren Anstieg der Mieten für qualitativ hochwertige Immobilien, getrieben durch ein stark begrenztes Angebot an verfügbarem Bauland und modernem, geeignetem Immobilienbestand.



„Wir freuen uns, die Entwicklung dieser hervorragend angebundenen Objekte in einer großen europäischen Hauptstadt zu finanzieren und damit den Aufbau eines erstklassigen europäischen Logistikportfolios fortzusetzen. Insgesamt haben sich spanische Logistikimmobilien in den letzten Jahren sehr gut entwickelt und wir erwarten einen anhaltenden Anstieg der Mieten“, kommentiert Francesco Coviello, Head of Investment for CEE and Southern Europe bei LaSalle Investment Management.