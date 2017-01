LaSalle kauft Münchner Real I.S.-Zentrale

LaSalle Investment Management erwirbt für seinen LaSalle E-REGI-Fonds die Real I.S. Zentrale in München. Die Büroimmobilie liegt in bester Lage von Haidhausen und wird in das Sondervermögen des E-REGI Fonds, ein von der LaSalle Investment Management Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH gemanagter Spezialfonds, eingebracht. Das unter Denkmalschutz stehende Objekt verfügt über ca. 5.200 m² Bürofläche. Es grenzt unmittelbar an den bekannten Hofbräukeller nebst dazugehörigem Biergarten.

„Der Erwerb entspricht im vollen Umfang der Fondsstrategie, in Objekte in Metropolstädten mit hoher Lagequalität und weiterem Entwicklungspotential zu investieren“, betont Torsten Bischoff, bei LaSalle Deutschland Head of Acquisitions – Funds.



