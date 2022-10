LaSalle erwirbt Toronto Mid-Bay Logistikportfolio

LaSalle Investment Management gibt die ersten beiden Transaktionen seines kanadischen Value-Add-Immobilienfonds, des „LaSalle BVK Canada Advantage Fund“, im Auftrag der Bayerischen Versorgungskammer (BVK) bekannt. Neben dem Mid-Bay Logistikportfolio mit einer Gesamtfläche von 400.000 m² gehören auch 17 Wohnimmobilien in Toronto zum Auftakt.

.