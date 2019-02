LaSalle erwirbt General Lacy 23 in Madrid

LaSalle Investment Management hat die Immobilie General Lacy 23 in Madrid erworben, ein mehrfach ausgezeichnetes Bürogebäude aus dem 19. Jahrhundert. Die Akquisition erfolgte für ein separates Mandat mit einem deutschen Versorgungswerk. Das von LaSalle für unterschiedliche Mandate betreute Portfolio in Spanien wächst damit auf über 300 Millionen Euro.

.

Das Gebäude General Lacy 23, im Madrider Bezirk Méndez Álvaro südlich des zentralen Geschäftsviertels der spanischen Hauptstadt gelegen, ist ein mehrfach preisgekröntes Office-Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. Ursprünglich eine Tabakfabrik und vor zwei Dekaden umgebaut zum Bürogebäude, wird die Immobilie derzeit zu einem Green Building modernisiert. Alleinmieter ab April 2019 ist der spanische Mineralölkonzern Repsol, welcher die Räumlichkeiten für eine seiner Tochtergesellschaften nutzen wird. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich nur 850 Meter entfernt auf der Calle de Méndez Álvaro.



Das Viertel Méndez Álvaro, gelegen zwischen dem Stadtteil Atocha und der M-30, entwickelt eine zunehmende Anziehungskraft für Unternehmen, die dort ihren Hauptsitz ansiedeln. Neben Repsol entschieden sich bereits Firmen wie Amazon, Adif, Mahou, CLH oder Ericsson für diesen Teilmarkt, in dem weitere Großprojekte realisiert werden sollen.



Uwe Rempis, Head of Fund Management in Deutschland bei LaSalle Investment Management, kommentiert: „Dank der hohen Gebäudequalität mit seiner flexiblen Nutzungsmöglichkeit sowohl für Einzel- wie auch für Mehrfachmieter, kombiniert mit seiner A-Lage an einem europäischen Immobilien-Hotspot, passt das Objekt hervorragend in die Fondsstrategie. Wir sind sehr glücklich darüber, dass es uns gelungen ist, dieses außergewöhnliche Gebäude unserem Portfolio hinzuzufügen.“



Als Berater fungierten auf Seiten des Käufers Hogan Lovells, Deloitte und Tassl.