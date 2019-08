LaSalle erwirbt für Fonds E-REGI Logistik- sowie Großhandelsimmobilie in Heppenheim

LaSalle Investment Management hat eine Logistik- sowie eine Großhandelsimmobilie gekauft. Die Immobilien-Investmentgesellschaft hat die beiden Immobilen, welche sich in Heppenheim befinden, für seinen Fonds LaSalle E-REGI erworben. Verkäufer der Objekte sind drei private Anbieter.

Beide Gebäude, eine Logistikimmobilie mit direktem Autobahnanschluss sowie eine Großhandelsimmobilie, sind an international tätige Unternehmen vermietet. Erstere, ein hochmodernes, erst kürzlich errichtetes Verteilerzentrum mit über 18.000 m² Mietfläche, erwarb LaSalle von der GbR Biskupek-Scheinert-Klotz. Alleiniger Mieter ist der global agierende Dental- und Medizinproduktvertrieb Henry Schein. Das zweite Objekt, eine Großhandelsimmobilie, verfügt über mehr als 5.000 m² Mietfläche und wurde eigens für den Alleinmieter Metro Gastro errichtet. Metro Gastro ist eine Tochtergesellschaft des Cash & Carry-Betreibers Metro Group.



Die Objekte befinden sich in Heppenheim, südlich von Frankfurt und strategisch günstig zwischen den Metropolregionen Rhein-Main und Rhein-Neckar mit rund acht Millionen Einwohnern gelegen. Sie profitieren von einer hervorragenden Verkehrsanbindung: Der Frankfurter Flughafen, der führende Frachtflughafen Europas, ist in weniger als einer halben Autostunde erreichbar. Ebenfalls in direkter Nähe befindet sich mit dem Mannheimer Hafen der zweitgrößte europäische Binnenhafen, trimodal angebunden an Europas Wirtschafts- und Verkehrszentren. Für kurze Wege sorgt der Autobahnanschluss an die wichtigen Verkehrsschlagadern A5 und A67.



„Das langfristige Wachstum des E-Commerce führt weiterhin zu einer steigenden Nachfrage nach verkehrsgünstig gelegenen Logistikimmobilien. Aus diesem Grund haben wir nach Möglichkeiten gesucht, die Allokation unseres Fonds LaSalle E-REGI im Logistiksektor weiter zu stärken. Die beiden modernen und attraktiv gelegenen Anlagen entsprechen unseren hohen Ansprüchen. Sie ermöglichen unseren Investoren eine weitere Diversifikation über die Sektoren hinweg und bieten ihnen, dank marktführender Unternehmen als Mieter, langfristig stabile Erträge,“ sagt Uwe Rempis, Fondsmanager bei LaSalle.



LaSalle wurde bei der Transaktion von Taylor Wessing (Legal), Gleeds (Technical & Environmental), Wüest Partner (Valuation), KPMG (Tax), JLL (Buy-Side Advice) und Knight Frank beraten.