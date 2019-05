LaSalle erwirbt Warschauer Wronia 31 für Encore+

LaSalle Investment Management hat für seinen paneuropäischen Fonds Encore+ das Bürogebäude „Wronia 31“ vom Projektentwickler Ghelamco erworben. Das Objekt verfügt über ausgezeichnete Nachhaltigkeitskriterien und ist zentral im Westen Warschaus gelegen. Dieser dynamische Teilmarkt in der polnischen Hauptstadt wächst derzeit sehr schnell und entwickelt sich zu einem wichtigen Wirtschaftsstandort.

.

„Wronia 31“ ist ein neu errichtetes, 14-stöckiges Bürogebäude mit insgesamt knapp 17.000 m². Das hochwertige Objekt ist für die Nutzung mehrerer Mietparteien ausgelegt. In unmittelbarer Nähe zum 2016 fertiggestellten „Warsaw Spire“, zeichnet sich die Lage durch eine robuste Mieterdemografie mit zahlreichen Blue-Chip-Unternehmen und eine hervorragende öffentliche Verkehrsanbindung aus. Das Gebäude verfügt über eine hervorragende BREAAM-Bewertung und wurde jüngst in der Kategorie Regional Award Central and Eastern Europe mit den internationalen BREEAM Awards 2019 ausgezeichnet.



Der Büromarkt in Warschau blickt auf ein mittlerweile zehn Jahre andauerndes starkes und stetiges Wachstum zurück. Auch für die kommenden drei Jahre dürften dank der kontinuierlichen Nachfrage nach Büro-Arbeitsplätzen Steigerungsraten von jährlich vier bis fünf Prozent zu erwarten sein. Insgesamt verzeichnet Warschau eine starke Mieternachfrage, getrieben von einer hohen Zahl an qualifizierten und verfügbaren Arbeitskräften und einer wachsenden Zahl an Studierenden – beides Schlüsselfaktoren für internationale Unternehmen, die es nach Polen zieht. Insgesamt wurden bis Ende 2018 Transaktionen für über 600.000 m² Mietfläche realisiert.



„Die Akquisition passt ganz ausgezeichnet zu den Anlagezielen von Encore+: Geographie, Sektor und Mikrostandort des Objekts stimmen mit der Ausrichtung des Fonds überein. Zudem stärken wir so unser Engagement auf dem florierenden Büromarkt in Zentraleuropa“, sagt David Ironside, Fondsmanager für Encore+.



„Das Objekt verfügt über eine sehr gute Lage, in einem Gebiet mit deutlich niedrigeren Leerstandsraten als im übrigen Warschau. Damit eignet sich das Objekt hervorragend für unseren paneuropäischen Flaggschiff-Fonds. Wir belegen damit unsere lokale Expertise in Polen, die uns dabei hilft, qualitativ hochwertige Vermögenswerte zu erwerben“ , ergänzt Francesco Coviello, Head of Transactions for Central and Southern Europe bei LaSalle.



Die Anlagestrategie des Encore+ strebt nach überdurchschnittlich steigenden Erträgen aus einem aktiv verwalteten Portfolio bei langfristigem Kapitalwachstum. Zuletzt erwarb LaSalle eine Pariser Büroprojektentwicklung für seinen pan-europäischen Fonds [wir berichteten].