LaSalle IM erwirbt Einzelhandels- und Büroimmobilie in Bonn

Friedensplatz 1

LaSalle Investment Management hat im Stadtzentrum von Bonn eine Core-Immobilie erworben: den Friedensplatz 1. Die Immobilie wurde von LaSalle im Auftrag einiger institutioneller Investoren (Club Deal) erworben und als geschlossener Spezialfonds unter der LaSalle Investment Management Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH strukturiert.

Bei der Akquisition handelt es sich um ein fast neues Gebäude in der Innenstadt von Bonn mit einer vermietbaren Fläche von rund 16.000 m² innerhalb der besten Einzelhandelslagen der Stadt mit einer exzellenten Infrastruktur. Die Mischung aus Einzelhandels- und Büroflächen ist von hoher Qualität. Das Gebäude ist vollständig an Mieter mit langfristigen Mietverträgen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von mehr als 15 Jahren vermietet - eine Akquisition folglich mit stabilem Cash Flow und attraktiven Renditen.



„Wir haben eine Immobilie mit einer hohen Gebäudequalität und exzellenten Ausstattungsmerkmalen in einer Spitzenlage im Herzen von Bonn erworben. Die Transaktion bietet einen stabilen, langfristig laufenden sicheren Cash-Flow und ein geringes Neuvermietungs-Risiko, da der Hauptmieter, die lokale Sparkasse, einen Mietvertrag über 25 Jahre abgeschlossen hat,” erklärt Andreas Wesner, Head of Acquisitions Germany bei LaSalle Investment Management.



Beratend tätig waren in der Transaktion BNP Paribas Real Estate (broker), MayerBrown (Real Estate & Steuern) und GSK (Fondsstrukturing).