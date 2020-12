LaSalle und Accumulata entwickeln erstes Holz-Hybrid-Bürogebäude Münchens

LaSalle Investment Management entwickelt für seinen paneuropäischen Fonds Encore+ mit der Accumulata Real Estate Group das erste Holz-Hybrid-Bürogebäude in München. Auf acht Etagen mit insgesamt ca. 15.000 m² Mietfläche entstehen individuell und multifunktional gestaltbare Nutzungskonzepte ab ca. 400 m².

