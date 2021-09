LaSalle E-REGI erwirbt niederländische Logistikimmobilie von Savills IM

LaSalle Investment Management hat für seinen offenen paneuropäischen Spezialfonds LaSalle E-REGI eine Logistikanlage am Hafen von Moerdijk in den Niederlanden erworben. Verkäufer der Immobilie ist Savills Investment Management, die die Immobilie in 2016 für den Savills IM European Logistics Fund 2 erworben hatte [wir berichteten].

Das Objekt befindet sich im Westen der Region Nordbrabant nahe Rotterdam, einem der wichtigsten Drehkreuze des europäischen und internationalen Handels. Das 2007 fertiggestellte Objekt verfügt über mehr als 21.000 m² nutzbare Flächen, die sich leicht an individuelle Mieterbedürfnisse anpassen lassen. Die 19.000 m² umfassende Lagerhalle verfügt über 21 Ladedocks und ist in vier Einheiten für insgesamt zwei Nutzer aufteilbar. Alleiniger Mieter ist derzeit das niederländische Logistikunternehmen Van der Helm.



Der Logistikpark in Moerdijk liegt strategisch günstig zwischen den beiden größten europäischen Handelshäfen Rotterdam und Antwerpen, die in weniger als einer Stunde Fahrtzeit zu erreichen sind. Mit seiner offenen Verbindung zum Meer sowie direktem Anschluss an die Schienen- und Straßeninfrastruktur ist Moerdijk ein bedeutender Knotenpunkt für globale Handelsströme aus und nach Europa.



Aufgrund der Attraktivität für internationale Handelsunternehmen sind Logistikimmobilien in der Region stark nachgefragt, während die Entwicklungspipeline begrenzt bleibt. Die Leerstandsraten sind mit lediglich 3,6 Prozent im ersten Quartal 2021 weiterhin niedrig, bei durchschnittlichen Spitzenmieten von 57 Euro bis zu 60 Euro/m² ist weiteres Wachstumspotenzial vorhanden.



„Der Erwerb der Anlage stellt eine strategisch bedeutende Investition für den Fonds dar, der seit seiner Auflage in 2011 mit einer durchschnittlichen jährlichen Gesamtrendite von 6,6 Prozent eine herausragende Performance aufweist. Unser Ziel ist und bleibt ein breit diversifiziertes Portfolio erstklassiger Core-Immobilien in wachstumsstarken Märkten. Mit der Akquisition in Moerdijk steigern wir das Engagement des Fonds an einem der attraktivsten Standorte für die europäische Logistik weiter. Der niederländische Markt verfügt über kontinuierlich stabile Fundamentaldaten, und besonders in der Teilbranche Hafenlogistik bieten qualitativ hochwertige Immobilien wie das Objekt in Moerdijk einen hohen Wettbewerbsvorteil und somit solide Renditen für unsere Investoren.“, sagt Uwe Rempis, Fondsmanager des LaSalle E-REGI und Geschäftsführer bei der LaSalle KVG.