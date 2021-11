LaSalle Debt-Fonds LREDS IV sammelt 1,1 Mrd. Euro

LaSalle Investment Managementmeldet das finale Closing für seinen jüngsten Debt-Fonds LaSalle Real Estate Debt Strategies IV. Seit der Auflage hat LREDS IV Kapitalzusagen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro eingeworben, einschließlich derzeit im Abschluss befindlicher Sidecar-Beteiligungen, und so das angestrebte Gesamtvolumen übertroffen. Damit ist der Fonds der größte europäische Debt-Fonds von LaSalle.

.

Die Zusagen stammen sowohl von institutionellen Bestandsanlegern als auch neuen Investoren aus Europa, dem Nahen Osten und dem asiatisch-pazifischen Raum. LREDS IV kann Kreditnehmern europaweit flexible Finanzierungslösungen für alle wichtigen Assetklassen in Westeuropa in Form von Whole Loans und Mezzanine-Krediten anbieten. Der Fonds wird von dem bestehenden Team Debt & Value-Add Strategies geführt, das kürzlich mit den neuen leitenden Mitarbeitern David White und Michael Zerda verstärkt wurde. Michael Zerda kehrt von Blackstone zurück zu LaSalle und wird dort den Bereich Debt & Value-Add Strategies für Europa verantworten.



Mit den Kapitalzusagen erhöht sich das Debt-Volumen des Vermögensverwalters für die verschiedenen Immobilienfinanzierungslösungen in Europa, zu denen erstrangige Darlehen, Finanzierungen von Projektentwicklungen bis hin zu Preferred Equity gehören, auf über 4 Milliarden Euro.



„Wir sind begeistert über die Unterstützung unserer Investoren und freuen uns sehr auf die neuen Perspektiven, die sich hiermit ergeben. Dieses Closing hat das Immobilienkreditgeschäft von LaSalle bedeutend vergrößert und eröffnet uns die Möglichkeit, eine breitere Palette an Investitionsgelegenheiten in ganz Europa wahrzunehmen.“, sagt Michael Zerda, Head of Debt & Value-Add Strategies bei LaSalle.