Lars Voigt verstärkt FPS' Immobilien- und Baurechtspraxis am Standort Frankfurt

Lars Voigt.

©

FPS baut ihre Immobilien- und Baurechtspraxis am Standort Frankfurt weiter aus. Zum 1. Juni 2018 ist Lars Voigt als Associate Partner eingetreten und verstärkt das Team um Dr. Hendrik Sandmann.

Voigt hat in den vergangenen Jahren bei Hengeler Mueller in Frankfurt vor allem im Bereich der Immobilien- und M&A-Transaktionen sowie bei komplexen Umstrukturierungen beraten. FPS setzt so den konsequenten Ausbau ihres stetig wachsenden Immobiliensektors fort.

.

„Mit seiner beruflichen Erfahrung, die er in über 11 Jahren bei Hengeler Mueller gesammelt hat, haben wir einen Kollegen verpflichten können, der uns mit seiner Expertise und Dynamik beim Ausbau unserer Mandatsstruktur maßgeblich verstärken wird,“ sagt Dr. Hendrik Sandmann.