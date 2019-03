Lars Schnidrig rückt bei Corestate zum CEO auf

Lars Schnidrig

© Corestate

Corestate hat Lars Schnidrig für vier Jahre zum neuen Chief Executive Officer (CEO) und Vorsitzenden des Vorstands berufen. Der 46-jährige bisherige Finanzvorstand übte die Funktionen des CEO und Vorstandsvorsitzenden seit dem 31. Dezember 2018 interimistisch aus. Zugleich wurde der Vorstandsvertrag von Co-Founder Thomas Landschreiber als Chief Investment Officer (CIO) für weitere drei Jahre verlängert.

.

Der Vorstand von Corestate besteht aus Lars Schnidrig als CEO und Thomas Landschreiber als CIO. Lars Schnidrig wird fortan die strategische Ausrichtung des Unternehmens sowie die zentralen Bereiche M&A, Finanzen, Investor Relations, Kommunikation, Recht und Personal verantworten. Das operative Geschäft der Gruppe mit den Schwerpunkten Equity Raising und Investment Management wird weiterhin in den Händen von Thomas Landschreiber liegen. In der Führung des Konzerns wird der Vorstand von einem erfahrenen Leitungsteam unterstützt.



Erweiterung des Aufsichtsrats

Die Gesellschaft wird zudem den Aufsichtsrat um zwei Sitze auf insgesamt fünf Mitglieder erweitern. Mit Jonathan Lurie steht bereits der erste Kandidat fest. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche bei führenden Unternehmen in allen wichtigen europäischen Regionen und Anlageklassen. Jonathan Lurie ist derzeit Senior Advisor Real Estate bei McKinsey & Company und Managing Partner bei Realty Corporation. Zuvor arbeitete er als Managing Director, Real Estate Asset Management bei Blackstone, als Head of Real Estate Investment Management Europe bei Goldman Sachs sowie als Director bei Tishman Speyer in London und New York.



Rekordjahr 2018

Der Investmentmanager hat ebenfalls die finalen Geschäftszahlen für 2018 vorgelegt. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Ausschüttung von 2,50 Euro je Aktie vor (2018: 2,00 Euro). Die Dividende bestätigt damit die langfristige Ausschüttungspolitik des Unternehmens, die eine Beteiligung der Aktionäre in Höhe von rund der Hälfte des Gewinns je Aktie als Dividende vorsieht.



Im Gesamtjahr 2018 erzielte Corestate aggregierte Umsatzerlöse in Höhe von 292 Mio. Euro (+50 Prozent im Vergleich zu 2017), ein bereinigtes EBITDA von 184 Mio. Euro (+50 Prozent) und ein bereinigtes Konzernergebnis von 135 Mio. Euro (+45 Prozent). Dazu Lars Schnidrig: „2018 war sowohl für die Gruppe als auch für die Tochterunternehmen ein absolutes Rekordjahr. Wir haben unsere im November angehobene Prognose am Ende sogar übertroffen. Der Gewinn je Aktie stieg um rund 50 Prozent, gleichzeitig haben wir den Verschuldungsgrad halbiert.“



Die Tochter Helvetic Financial Services (HFS), marktführender Anbieter für Mezzanine-Kapital bei Immobilienentwicklungen, hat in 2018 das Fondsvolumen auf 1,23 Milliarden Euro gesteigert und verzeichnete damit ihr bisher bestes Geschäftsjahr. „Die exzellente Marktpositionierung der HFS bildet eine hervorragende Ausgangsbasis für eine Verbreiterung des Produktangebots und der Etablierung einer diversifizierten Private Debt-Plattform mit attraktivem organischen Wachstumspotential. Es freut mich in diesem Zusammenhang besonders, dass HFS-Gründer Norbert Ketterer als Verwaltungsratsvorsitzender sein Mandat um weitere zwei Jahre verlängert hat und wir auch in den kommenden Jahren einen der zentralen Impulsgeber und Wegbereiter für Finanzierungslösungen und Immobilienentwicklung an Bord haben“, so Lars Schnidrig.



Der Finanzausblick für 2019 wird bestätigt. Das Unternehmen erwartet aggregierte Umsatzerlöse zwischen 285 Mio. Euro und 295 Mio. Euro, ein EBITDA zwischen 165 Mio. Euro und 175 Mio. Euro sowie ein bereinigtes Konzernergebnis zwischen 130 Mio. Euro und 140 Mio. Euro. Das Kerngeschäft der Gruppe, Real Estate Investment Management, wird voraussichtlich um mehr als 30 Prozent wachsen und damit im laufenden Geschäftsjahr die Qualität und Nachhaltigkeit der Erlösstruktur erhöhen. „In 2018 haben wir die Integrationen unserer Großakquisitionen erfolgreich abgeschlossen und dabei das beste Ergebnis unserer Firmengeschichte abgeliefert. Durch die damit einhergehende gruppenweite Transformation haben wir Corestate auf eine neue, schlagkräftigere Ebene gehoben. Wir sind für die Herausforderungen der kommenden Jahre bestens gerüstet – vor allem auch für das Erreichen unserer anspruchsvollen operativen Ziele“, ergänzt Thomas Landschreiber abschließend.