Lars-Hendrik Lübbert treibt Expansion bei The Base voran

Lars-Hendrik Lübbert

© The Base

The Base verpflichtet einen neuen VP Real Estate Expansion. Lars-Hendrik Lübbert übernimmt die Funktion von Andreas Polter, der seit Anfang Mai als Director die Immobilienbewertungsabteilung von PwC am Standort Berlin verantwortet [wir berichteten].

.

Lars-Hendrik Lübbert (35) betreute zuletzt die Projektentwicklung eines Filmproduzenten mit einer Gesamtfläche von 17.000 m² in Berlin-Brandenburg und wird bei The Base den Wachstumskurs des Co-Living-Betreibers fortsetzen. In vergleichbarer Funktion war Lübbert bereits für Quarters Co-Living und die Numa Group tätig.



The Base plant, bis 2025 ein Portfolio von etwa 15 Häusern mit insgesamt 5.000 Apartments aufzubauen. „Unsere ambitionierte und zukunftsweisende Wachstumsstrategie sieht vor, in den kommenden Jahren nicht nur in den Top-5-Städten, sondern auch in etwa 20 A und B Städten der DACH-Region vertreten zu sein“, sagt Florian Färber, Gründer und CEO der theBASE FOL Group GmbH. „Viele dieser Städte kämpfen mit angespannten Wohnungsmärkten und wir verstehen uns als Teil der Lösung für Wohnungsknappheit und Vereinsamung. Unser Konzept bietet eine Antwort auf diese drängenden Probleme und ermöglicht uns, einen positiven Beitrag zu leisten. Gemeinsam gestalten wir eine Zukunft, in der Wohnen und Gemeinschaft nicht mehr als Luxus, sondern als grundlegendes Bedürfnis für alle betrachtet werden."



Im April 2023 eröffnete das erste Projekt „The Base Berlin One“ in der Pestalozzistraße in Berlin-Pankow. Die 318 Apartments dort messen zwischen 19 und 27 m², sind löffelfertig eingerichtet und verfügen über eine Kitchenette sowie über ein Duschbad. Dem Community-Gedanken und damit der Vision von The Base folgend, können die Bewohner außerdem diverse Gemeinschaftsflächen, wie beispielsweise Community-Küchen, Co-Working-Spaces, Kino, Gym, Waschküche, Game Room, Meditationsraum, und Bibliothek, nutzen.



Ein zweiter Standort soll in München voraussichtlich Ende dieses Jahres öffnen. In unmittelbarer Nachbarschaft zum BMW Forschungs- und Innovationszentrum (FIZ) sind 154 Apartments geplant [wir berichteten].



„Ich freue mich darauf, mit meinem agilen Team unsere klar formulierten Wachstumsziele von 5.000 Einheiten bis 2025 zu erreichen“, sagt Lars-Hendrik Lübbert. „Hierfür ist The Base, als effizienter Betreiber mit sehr gutem Produkt und dem USP aus den Asset Klassen Living, Hospitality und Office optimal aufgestellt.“