Lars Dormeyer neuer Leiter Bestandsentwicklung bei Degewo

Lars Dormeyer

© Degewo

Zum 1. März 2021 hat Lars Dormeyer die Leitung der Bestandsentwicklung bei der Wohnungsbaugesellschaft Degewo übernommen.

.

Lars Dormeyer war mehrere Jahre als Managing Director und Geschäftsführer bei der Deutsche Wohnen SE tätig. Er verfügt über langjährige Erfahrungen in der Immobilienwirtschaft und hat in diversen Führungspositionen den Aufbau und die Weiterentwicklung verschiedenster Organisationen und Geschäftsbereiche verantwortet. Zu seinen beruflichen Stationen gehören unter anderem GSW Immobilien AG, GEHAG GmbH, ESG Berlin mbH, Facilita Berlin GmbH und Arwobau.



Lars Dormeyer berichtet als Leiter der Bestandsentwicklung direkt an Vorstand Sandra Wehrmann. Der Bereich wurde anlässlich der Neuorganisation der Bestandsbewirtschaftung bei Degewo geschaffen und deckt sowohl die kaufmännischen und technischen als auch die sozialen Aspekte der Bestandsentwicklung ab.