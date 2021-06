Larissa Lapschies wird RICS German Market Leader

Larissa Lapschies

© Studioline

Ab dem 1. Juli ist Larissa Lapschies RICS German Market Leader. Die Dipl.-Immobilienökonomin (ADI) war zuvor Geschäftsführerin der ADI Akademie der Immobilienwirtschaft [wir berichteten], die sie zukünftig als non-executive Director beratend unterstützt. Ihre Funktion als Geschäftsführerin der Immobilienjunioren wird sie weiterhin innehaben. Davor war Lapschies bei Barings, Gegenbauer und BNP Paribas Real Estate tätig.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Larissa Lapschies für die RICS gewinnen konnten. Mit ihrem Engagement wird sie uns in Deutschland weiter nach vorne bringen. Larissa steht für unternehmerischen Mut, Teamdenken und die Werte einer neuen Generation. Zudem ist sie eine perfekte Netzwerkerin“, erläutert Susanne Eickermann-Riepe FRICS, Vorstandsvorsitzende der RICS Deutschland.



„Unsere Herausforderungen der nächsten Jahre lauten: Nachhaltigkeit, weitsichtige Innovation und ein besseres Image in der Gesellschaft“, erklärt Larissa Lapschies. „Ich freue mich sehr darauf, diese wichtigen Entwicklungen in meiner neuen Rolle in einem länderübergreifenden Netzwerk begleiten zu dürfen”, so Lapschies abschließend.