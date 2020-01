Die 33-jährige Larissa Lapschies, Gründerin der Immobilienjunioren, tritt zum 01. Februar 2020 in die Geschäftsführung der ADI GmbH ein. Das gab das Unternehmen heute in Stuttgart bekannt. Die Diplom-Immobilienökonomin (ADI) wird sich in der neuen Position vor allem der Transformation des renom

[…]