LAR Process Analysers AG zieht nach Frankfurt

Die zu dem amerikanischen Konzern Process Insights Holdings gehörende LAR Process Analysers AG mit Hauptsitz in Berlin hat für seine hessische, bisher in Hanau ansässige Vertriebsniederlassung, einen neuen Standort in Frankfurt angemietet. Dazu vermittelte Aengevelt einen langfristigen Mietvertragsabschluss über rd. 380 m² Bürofläche in dem markanten Büroobjekt Atricom, Lyoner Straße 15, in Niederrad. Auf Seiten des Vermieters der Liegenschaft mit einer Gesamtfläche von rd. 45.900 m² wurde der Vertragsabschluss durch BNP Paribas Real Estate begleitet. Mietbeginn ist im Sommer 2020.

.