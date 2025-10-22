Lanserhof erhält Finanzspritze von AltamarCAM und King Street

Die Lanserhof Group hat 95 Mio. Euro Kapital für ihre weltweite Expansion eingeworben. Angeführt wird das Investorenkonsortium von AltamarCAM Partners, mit King Street Capital Management als Ankerinvestor. Mit dem frischen Kapital will Lanserhof neue Standorte eröffnen und bis 2030 international weiter wachsen.

.

Mit dem Investment öffnet sich das traditionsreiche Familienunternehmen erstmals institutionellen Co-Investoren und schafft die Basis für eine globale Wachstumsstrategie. Neben den drei bestehenden Gesundheitsresorts in Lans, am Tegernsee und auf Sylt entsteht derzeit ein weiterer Standort nahe Marbella, dessen Eröffnung für Anfang 2027 geplant ist. Darüber hinaus sind bis 2030 weitere Resorts und eigene Produktlinien im Bereich Nahrungsergänzung und Kosmetik vorgesehen.



„Seit mehr als 40 Jahren ist Lanserhof führend im Bereich der ganzheitlichen Medizin. Durch die Partnerschaft mit renommierten Investoren erhalten wir wertvolle Ressourcen und Know-how, um unsere Präsenz in Europa zu stärken und unsere Aktivitäten auf neue Regionen weltweit auszuweiten, die eine steigende Nachfrage nach hochwertiger Präventivmedizin und Anwendungen zur Verlängerung der Lebenserwartung verzeichnen“, sagt Dr. Christian Harisch, CEO der Lanserhof-Gruppe.



Weiteres Mitglied des Konsortiums ist der unternehmerisch aktive Investor Manuel Puig, Vize-Chairman des gleichnamigen spanischen Mode- und Kosmetikkonzerns. Er wird Lanserhof mit seiner umfassenden Erfahrung und seinem Know-how bei der Weiterentwicklung des Produkt- und Behandlungsangebotes insbesondere im Bereich Longevity unterstützen. Die bestehenden Aktionäre von Lanserhof werden auch weiterhin die Mehrheit halten.



„Lanserhof ist eine führende Institution an der Schnittstelle von Longevity, Präventivmedizin und gehobener Gastronomie. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit AltamarCAM und dem Lanserhof-Team, um die internationale Expansion der Gruppe voranzutreiben und ihr einzigartiges Wellness-Konzept auf neue globale Märkte auszudehnen“, sagt Paul Brennan, Partner und Co-Head of Real Estate bei King Street.



AltamarCAM wurde von Freshfields, Deloitte und Savills beraten. Der bei der spanischen Finanzaufsichtsbehörde registrierte regulierte europäische Fonds wurde von Clifford Chance beraten.