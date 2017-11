Langen und Ghotel realisieren zwei Hotels am Düsseldorfer Flughafen

Der Projektentwickler Langen Immobilienholding GmbH & Co. KG aus hat im “Quartier (n)“ am Flughafen Düsseldorf ein rund 12.000 m² großes Grundstück erworben und wird dort zwei Hotels der Hotelgruppe Accor errichten. Die Bonner Ghotel Hotel & Living Gruppe als Pächter und Franchisenehmer wird dort im Jahr 2020 ein Novotel mit 210 Zimmern sowie ein Ibis-Hotel mit 180 Zimmern eröffnen. „Mit den beiden neuen Häusern können wir den Standort um ein sehr attraktives Angebot bereichern. Mit den bekannten Marken Novotel und Ibis können wir eine entsprechend weit gefächerte Kostenstruktur anbieten und damit Kunden vom Städtetouristen bis zu Geschäftsreisenden der verschiedensten Arbeits- und Managementebenen ansprechen,“ so Jens Lehmann, Geschäftsführer der Ghotel Hotel & Living Gruppe.

Das Düsseldorfer “Quartier (n)“ ist laut der beiden Partner „prädesdiniert“ für die beiden Hotelkonzeptionen, die gemeinsam mit dem Architekturbüro Hartmann Architekten für diesen Standort entwickelt wurden. Ein 20.000 m² großer, hochmoderner Bürokomplex und 190 Tiefgaragenstellplätze werten das Projekt zusätzlich auf. Der Baubeginn wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2018 erfolgen. Grundstückserwerb und Pachtverträge wurden von Aengevelt Immobilien vermittelt.



„Die beiden Hotels sind ein großer Gewinn für das “Quartier (n)“ und die dortigen Unternehmen. Dank ihrer optimalen Erreichbarkeit mittels Individual- und ÖPNV sowie der guten ICE-Anbindung stellen sie eine wertvolle Ergänzung des Hotel-Angebots für den gesamten Düsseldorfer Norden und den Flughafen-Bereich dar“, so Manfred Langen, geschäftsführender Gesellschafter der Langen Immobilienholding.



Auch die Stadtverwaltung hat das Gesamtprojekt positiv beurteilt: Neben Gesprächen mit der Bauaufsicht sowie dem Planungsamt wurde das Gesamtprojekt im Vorfeld auch der zuständigen Bezirksvertretung 6 in einer interfraktionellen Runde unter dem Vorsitz von Bezirksbürgermeister Ralf Thomas vorgestellt und dort einstimmig als Bereicherung des “Quartier (n)“ befürwortet.