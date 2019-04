Langen erwirbt gewerbliches Projekt Hardterbroicher Markt in Mönchengladbach

Die Langen Immobilienholding erwirbt die Grundstücke mit ca. 12.000 m² für ein neues Stadtteilzentrum am Hardterbroicher Markt in Mönchengladbach. In dem Stadteilzentrum entstehen Nahversorgungsflächen, eine Kita und 30 Wohneinheiten mit einer Gesamtfläche von ca. 4.800 m². Das Investitionsvolumen beträgt ca. 17,0 Mio Euro.

.

„Wir wollen mit diesem Projekt die schon lange anstehende Aufwertung dieses interessanten Standortes umsetzen. Der entsprechende Bauantrag wird noch in diesem Jahr gestellt. Gleichzeitig wird mit Erwerb des Projektes die gewerbliche Projektentwicklung weiter ausgebaut“, so Manfred Langen, geschäftsführender Gesellschafter der Langen Immobilienholding. Neben diesen und weiteren Projekten befindet sich zurzeit das Projekt Toniq im Quartier (n) am Flughafen Düsseldorf mit zwei Hotels und Büroflächen mit bis zu 40.000 m² in der Umsetzung [wir berichteten].