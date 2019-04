Langen Immobilienholding ernennt Oliver Vorsmann-Strobel zum Leiter Projektentwicklung

Langen Immobilienholding will den Geschäftsbereich der gewerblichen Projektentwicklung weiter ausbauen und hat Oliver Vorsmann-Strobel (53) zum Leiter Projektentwicklung ernannt.

.

Oliver Vorsmann-Strobel verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im gewerblichen Immobiliengeschäft. Zu seinen beruflichen Stationen zählen u.a. DIL Deutsche Immobilien Leasing, SSN und 6B47 Germany GmbH, wo er schwerpunktmäßig für die Akquisition der gewerblichen Projektentwicklungen und Finanzierungstrukturierungen in Deutschland verantwortete und betreute.



„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Oliver Vorsmann-Strobel einen ausgewiesenen Kenner der Szene der gewerblichen Projektentwicklungen mit einem breiten nationalen Netzwerk für den weiteren Aufbau unseres gewerblichen Projektentwicklungsgeschäftes gewinnen konnten und setzen so unsere Wachstumsziele auch in diesem Bereich kontinuierlich um“, erläutert Manfred Langen, geschäftsführender Gesellschafter der Langen Immobilienholding.



Aktuell wurde im Quartier (n) in Düsseldorf mit der Errichtung eines Ibis und eines Novotel mit insgesamt 390 Zimmern begonnen. In direkter Nachbarschaft entsteht demnächst das Toniq76, ein hochmodernes Bürogebäude mit ca. 12.500 m² Nutzfläche. Insgesamt hat die Langen Immobilienholding auf diesem Areal noch Flächenpotenzial für hochmodernen Büroraum von ca. 44.000 m². Die Lage zeichnet sich durch die hervorragende Anbindung ÖPNV, der absoluten Nähe zum Flughafen und der guten Infrastruktur aus.