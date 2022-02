Lang & Cie. vollzieht Spatenstich für MultiBusinessHub Niederaula

Die Lang & Cie. Industrial AG setzt den ersten Spatenstich für den MultiBusinessHub Niederaula. Auf dem rund 36.000 m² großen Grundstück im Gewerbegebiet Im Friedrichsfeld entstehen in den kommenden Monaten insgesamt rund 16.000 m² Mietflächen. Die Fertigstellung ist für Ende 2022 geplant.

.

Das vom Frankfurter Architekturbüro Kleinundarchitekten GmbH geplante und von der Goldbeck GmbH realisierte Projekt soll in einer Bauzeit von insgesamt einem Jahr fertiggestellt werden. Der hohe industrielle Vorfertigungsgrad schont 2/3 Ressourcen und Emissionen; ein besonders nachhaltiger Betrieb wird unter anderem durch die Installation einer Photovoltaikanlage ermöglicht. Aufgabe war es, bei der Planung ein funktionelles Logistikzentrum unter Berücksichtigung der Herausforderungen vor Ort zu realisieren. Unter anderem waren die schwierigen Höhenverhältnisse unter der begrenzten Grundstücksfläche zu berücksichtigen und zugleich die Nachbarbebauung zu respektieren, um das Logistikkonzept in die bereits vorhandene Umgebung einzufügen.



Der Neubau ist verkehrstechnisch hervorragend angebunden. Das Grundstück befindet sich direkt an den Bundesautobahnen 4, 5 und 7, am Kirchheimer Dreieck, dem zentralsten Verkehrsknotenpunkt Deutschlands. Im Sinne einer nachhaltigen Bauweise bei der Errichtung der Immobilie wird der erfüllt der MultiBusinessHub nach Fertigstellung den Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB).



„Mit der heutigen Grundsteinlegung wird die letzte freie Fläche im Interkommunalen Gewerbegebiet Friedrichsfeld bebaut, was den Wirtschaftsstandort Niederaula-Kirchheim weiter aufwertet. Damit schreibt sich die Erfolgsgeschichte fort. Weitere Arbeitsplätze können geschaffen werden, die der ganzen Region zugutekommen werden“, so Thomas Rohrbach, Bürgermeister von Niederaula.