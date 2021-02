Lang & Cie. Industrial holt Ini Nsien an Bord

Ini Nsien

© Studio Kulali, Frankfurt am Main

Zusätzlich zu den Niederlassungen in Frankfurt und München hat die Lang & Cie. Industrial AG am 1. Februar einen neuen Standort in Düsseldorf eröffnet und sich zu diesem Zweck Ini Nsien an Bord geholt. Der 44-Jährige kommt von Segro, wo er als Associate Director Logistics tätig war.

Nsien verantwortet bei Lang & Cie. als Prokurist vom Standort Düsseldorf das Rheinland, das Ruhrgebiet und den Norden Deutschlands für den auf die Projektentwicklung von Immobilien für Industrie & Logistik, Gewerbeparks und Datacenter spezialisierte Unternehmen. Damit ergänzt er das Team um die Vorstände Julius Bender, Peter Kunz und Wolfgang Speer an den anderen Standorten Frankfurt und München.



Ini Nsien ist Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH HAWK) und Immobilienökonom (IREBS) mit Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich Industrie- und Logistikimmobilien und verfügt über mehr als 15 Jahre Markterfahrung in diesem Segment. Zuletzt war er bei Segro als Associate Director Logistics tätig.



„Mit Ini Nsien konnten wir einen hochqualifizierten Experten mit langjähriger Marktkenntnis an Bord holen und haben uns strategisch verstärkt, so dass wir nun an den wichtigen Standorten in Deutschland vertreten sind“, so Vorstand Wolfgang Speer.