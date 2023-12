Lang & Cie holt LG ins Eschborner Matchbox

LG Electronics Vehicle Components Europe mietet im Bürogebäude Matchbox in Eschborn zwei Flächen von zusammen rund 6.900 m². Der Einzug ist für März beziehungsweise April 2024 vorgesehen. JLL hat LG Electronics bei der Anmietung beraten und die Mietverträge für beide Flächen vermittelt.

.

Damit wird LG Electronics rund die Hälfte der Bürofläche in dem zehngeschossigen Gebäude in der Frankfurter Straße 102-110 belegen, das sich kurz vor der Fertigstellung befindet. Der erste Mieter soll im Dezember einziehen können. Projektentwickler und Vermieter ist Lang & Cie. Das Matchbox zeichnet sich durch ein besonders nachhaltiges Energiekonzept aus. In die Fassade und auf dem Dach sind Solarmodule integriert, wodurch das Gebäude mit regenerativer Energie versorgt wird. Heizung und Kühlung erfolgen über Wärmepumpen. Die Verwendung fossiler Brennstoffe ist nicht vorgesehen.