Lang & Cie. baut 67.000 m² großes Logistikzentrum bei Koblenz

Lang & Cie. Industrial plant, in Polch bei Koblenz ein 67.000 m² umfassendes Logistikzentrum zu errichten und hat zu diesem Zweck ein ca. 108.000 m² großes Grundstück im Gewerbegebiet „Im Bruch“ von der Stadt Polch erworben.

Der Projektentwickler errichtet in dem Ort an der BAB 48, in dem derzeit auch Beos Logistics einen Neubau realisiert [wir berichteten], ein weiteres sogenanntes MultiBusinessHub, wie auch schon im hessischen Niederaula und im rheinland-pfälzischen Offenbach an der Queich entstehen. Als Mieter für die neue Immobilie in Polch stehen V&B Fliesen und die Elsen-Unternehmensgruppe bereits fest. Die Fertigstellung ist für Anfang 2024 geplant.



Colliers war bei der Transaktion beratend tätig. Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft beriet beim Grundstücksankauf, Arnecke Sibeth Dabelstein Rechtsanwaltsgesellschaft bei der Vermietung.