Anteon vermietet rund 1.300 m² in Düsseldorf

Das Maklerhaus Anteon Immobilien hat in den letzten Wochen mehrere Büroflächenvermietungen in Düsseldorf und Duisburg gemeldet, die die Vermietungsspezialisten begleitet haben.

.

Lotus Bakeries zieht nach Düsseldorf

Das Traditionsunternehmen Lotus Bakeries hat seinen deutschen Handelsstandort in Würselen aufgegeben und ist seit dem 1. Juli im „Living Office“ ansässig. Hier stehen dem Unternehmen 345 m² im dritten Obergeschoss zur Verfügung. Der Eigentümer des 15.500 m² großen Objekts an der Rather Straße 110a, Schroders Real Estate, wurde durch die Imovo GmbH vertreten.



Roxin Rechtsanwälte ziehen auf die Kö

Die Rechtsanwälte Roxin LLP haben in der Kö-Galerie, Königsallee 60c, rund 370 m² Bürofläche angemietet. Die neuen Räumlichkeiten befinden sich im Teilmarkt Königsallee/Bankenviertel. Der bisherige Standort in der City wird aufgegeben. Eigentümer der Immobilie ist die Allianz Real Estate Germany GmbH.



Arteo Privatklinik mietet im Robert & Clara

Seit dem 1. Juli bietet die Arteo Privatklinik GmbH auf rund 409 m² ihre Dienstleistungen der plastisch-ästhetischen Chirurgie an der Johannstraße 37-39 an. Der Einzug in das rund 18.000 m² große und bereits zu 95 Prozent vermietete Bürogebäude-Ensemble „Robert & Clara“ auf dem Grundstück der ehemaligen Ulanenkaserne ermöglicht Arteo weiteres Wachstum und Qualitätsoptimierungen. Eigentümer der Immobilie, die zwei Neubauten mit dem historischen Saarhaus verbindet, ist das Versorgungswerk der Wirtschaftsprüfer und der vereidigten Buchprüfer im Lande Nordrhein-Westfalen (WPV). Den alten Standort an der Luegallee im linksrheinischen Oberkassel gibt die Klinik auf.



Wiko mietet in der Georg-Glock-Straße

Anfang September wird die Wiko GmbH vom Bennigsen Platz 1 in die Georg-Glock-Straße 3 umziehen. Der Telekommunikationsanbieter wird die Flächen von rund 175 m² im heute unter dem Namen „Three George“ bekannten ehemaligen DKV-Hochhaus für fünf Jahre belegen. Die neuen Räumlichkeiten im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss passen laut Giuliano Panico, Senior Berater Bürovermietung bei Anteon Immobilien, zur Neuetablierung des Geschäfts, das Wiko im deutschen Markt anstrebt: „Die Hochwertigkeit des Gebäudes und das Rundum-Paket, das die Momeni Georg-Glock-Straße GmbH als Eigentümerin ihren Mietern bietet, haben Wiko überzeugt“, kommentiert Panico die Entscheidung des Auftraggebers. Zuletzt hatte im „Three George“, das insgesamt rund 14.000 m² Mietfläche bietet, das Meeting- und Seminarkonzept Sturmfreie Bude rund 500 m² angemietet [Meeting- und Seminarkonzept Sturmfreie Bude mietet Flächen in Düsseldorf].



Landschaftsarchitekten mieten Hinterhofloft in Duisburg

Die Land Germany GmbH hat ein Hinterhofloft an der Birkenstraße in Duisburg angemietet. Die Landschaftsarchitekten mieteten das Objekt des Eigentümers Gil A. Bronner gleich für zehn Jahre an und konnten bereits zum 1. Juli die Bürofläche von rund 175 m² im Erd- und Obergeschoss beziehen. Der alte Standort Philosophenweg 61 in Duisburg wird aufgegeben.