Landmarken stockt Bestandsportfolio um 45 Wohneinheiten auf

Die Landmarken AG hat ein Wohnungsportfolio im Pflegesektor erworben. Die 45 Wohneinheiten, die von der Janus Klinik GmbH betrieben werden, liegen an der Kranzmaarstraße 25 in Hürth. Das Gebäudeensemble mit rund 3.300 m² Mietfläche, Baujahr 1999, ist im Rahmen eines Share Deals von einem Privateigentümer an die Landmarken AG gegangen, die das Portfolio langfristig im Bestand halten wird.

Ein neuer Mietvertrag mit der Janus Klinik wurde auf 15 Jahre abgeschlossen. Der Kaufvertrag wurde Anfang Juli unterschrieben, Käufer und Verkäufer wurden beraten von der Genius Wirtschaftsberatung aus Aachen.