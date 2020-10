Landmarken legt Grundstein für O-Werk Campus in Bochum

Es ist ein Meilenstein für das Quartier Mark 51°7: Am Dienstag wurde der Grundstein für den O-Werk Campus gelegt, den die Landmarken AG auf dem ehemaligen Opel-Werksgelände entwickelt. In mehreren Bauabschnitten sollen hier bis zu 70.000 m² Bürofläche entstehen. Die geplanten Neubauten werden sich mit dem ehemaligen Verwaltungsgebäude des Autobauers, das Landmarken bereits zum O-Werk umgewandelt hat, zu einem modernen Bürocampus verbinden.

