Landmarken erwirbt Bonner Stadtquartier Lindeblock

Die Landmarken AG erwirbt das Stadtquartier Lindeblock in Bonn. Das aus mehreren Bauteilen bestehende Ensemble liegt in prominenter Lage im Stadtteil Bad Godesberg und verfügt über rund 8.200 m² Mietfläche, die nun gestalterisch aufgewertet werden und eine umfassende energetische Sanierung erhalten sollen.

