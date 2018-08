Landmarken entwickelt Hotel in Bonn

Visualisierung des Hotel Erzbergerufer

Anfang September rücken am Erzbergerufer die Bagger an. Direkt am Rhein und neben der Beethovenhalle entwickelt die Landmarken AG ein Hotel mit rund 210 Betten, nachdem sie dazu gemeinsam mit Kadawittfeldarchitektur den städtischen Investorenwettbewerb gewonnen hatte. Am Dienstag verkündeten Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan und Landmarken-Vorstand Jens Kreiterling AG die wichtigsten Weichenstellungen: die Unterzeichnung des Kaufvertrags für das rund 3.100 m² große Grundstück sowie den Mietvertrag mit dem künftigen Betreiber Prizeotel.

„Wir haben mit der Landmarken AG einen starken Partner gefunden, der sich gegen 13 Mitbewerber durchgesetzt hat“, betonte Oberbürgermeister Ashok Sridharan bei der Vorstellung des Projekts. „Und wir können uns auf einen architektonisch attraktiven Mosaikstein an unserem Rheinufer freuen.“ Das neue Hotel soll nicht nur Übernachtungsgäste, sondern auch die Bonner selbst begeistern. „Mit einer Architektur, die die Stadt an den Rhein führt, und mit einem vielseitigen gastronomischen und kulturellen Angebot wollen wir jeden einladen, diesen schönen Ort am Rhein zu erleben“, sagt Projektleiterin Frederike Stark. Dazu gestaltet sich der Außenraum als terrassenförmige Stadtbühne, die sich zum Rhein hin orientiert und der musikalischen Geschichte der Beethovenstadt Tribut zollt, indem dort auch kulturelle Veranstaltungen stattfinden können.



In wenigen Tagen, voraussichtlich in der zweiten Septemberwoche, wird die Baustelle für das Hotelprojekt eingerichtet. Dann wird sich nach der Entkernung und Schadstoffbeseitigung ein Bagger von oben durch das auf dem Grundstück befindliche ehemalige Studentenwohnheim arbeiten, das mit seinen sechs Stockwerken dem flacheren Neubau weichen wird. Der darunter liegende Weltkriegsbunker wird dagegen nur zum Teil abgebrochen – er bildet das Fundament für den Neubau und dient diesem zugleich als Tiefgarage. Nachbarn und Anwohner wurden bereits informiert.

Bis zum Winter sollen die Abbrucharbeiten andauern, die Genehmigung dafür wurde mittlerweile erteilt. Für den Frühling ist dann der Baustart geplant. Der Bauantrag wird voraussichtlich Anfang November eingereicht, sagt Projektleiterin Frederike Stark von der Landmarken AG: „Wir sind schon in intensiven Gesprächen mit der Stadt mit dem Ziel, dieses schöne Hotel im Beethovenjahr 2020 fertigstellen zu können.“