Landmarken entwickelt Bahnhof Münster zum Schmuckstück

Im zweiten Quartal 2018 sollen die Bagger rollen. Dann entsteht auf der Ostseite des Hauptbahnhofes in Münster ein neues Stadtquartier mit Flächen für ein Hotel, Wohnungen und Einzelhandel. Projektentwickler Landmarken AG unterzeichnete jetzt den entsprechenden Kaufvertrag mit der Stadt und der Deutschen Bahn und nimmt einen sehr hohen zweistelligen Millionenbetrag für das Projekt in die Hand.

Die Deutsche Bahn AG, die Stadt Münster und ProjektentwicklerLandmarken AG unterzeichneten am 25. April den Grundstückskaufvertrag. Mit dem Neubauprojekt soll die bislang nur als Rückseite betrachtete Ostseite des Bahnhofs ein neues Gesicht bekommen. Zusammen mit der neuen Westseite und den Maßnahmen der Stadt im Umfeld entsteht ein neues und ganzheitliches Erscheinungsbild.



Neben der zentralen Funktion als modernes Bahnhofsgebäude mit Fahrradparkhaus, Zugang zu den Bahnsteigen und unkomplizierter Unterquerung der Gleise soll der Entwurf der Landmarken AG mit modernen Hotel- und Wohnkonzepten sowie einer Markthalle urbanes Leben an den Standort bringen. Das von Kadawittfeldarchitektur entworfene Gebäudeensemble soll zudem den angrenzenden Bremer Platz aufwerten und eine Verbindung zwischen dem Hansaviertel und der Innenstadt entstehen lassen. „Wir freuen uns, dass dies jetzt mit unserem Entwurf für die Ostseite umgesetzt werden kann“, erklärte Norbert Hermanns, Vorstandsvorsitzender der Landmarken AG. Mit seiner Multifunktionalität und Anziehungskraft fügt sich der Bahnhof in die lebendige Innenstadt und wird so selbst zum attraktiven Quartier.“ Das Projekt könne so zur Blaupause für künftige Bahnhofsentwicklungen in Deutschland werden.





Entwurf für das neue Stadtquartier an der Ostseite des Münsterschen Hauptbahnhofes.



Der Neubau des Empfangsgebäudes auf der Bahnhof-Westseite durch die Deutsche Bahn AG wird am 23. Juni offiziell eröffnet. „Der Hauptbahnhof ist in Münster nicht nur die stark frequentierte Mobilitätsdrehscheibe im Fern- und Nahverkehr für die Stadt Münster und die Region Münsterland. Er bildet auch eine wichtige innerstädtische Verbindung der Stadtquartiere im Osten und Westen“, sagte Stadtbaurat Robin Denstorff. Durch die hohe Frequenz der Reisenden, Besucher und Passanten und seine zentrale Lage habe der Hauptbahnhof Münster ein hohes Potential für unterschiedliche Nutzungen.



Die Entwicklung einer adäquaten Bebauung der Ostseite des Bahnhofs war das Ziel eines Investorenauswahlverfahrens, das gemeinsam von der Deutschen Bahn AG, der Bahnflächenentwicklungsgesellschaft NRW (BEG) und der Stadt Münster durchgeführt wurde. „Aus dem Verfahren ging 2015 die Landmarken AG als bestplatzierter Bieter hervor [Münsters Hauptbahnhof erstrahlt in neuem Glanz]“, erläutert Siegfried Thielen, Dezernent für Planungs- und Baukoordination. Ende Juni 2016 hatte der Rat der Stadt Münster dem Bauvorhaben grundsätzlich zugestimmt, im März 2017 folgte die Zustimmung zum Konzept der Landmarken AG und dem Abschluss des Kaufvertrages.