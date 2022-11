Landmarken bringt Green Canyon auf den Weg

Landmarken hat den Bauantrag für sein neues Bonner Büroprojekt Green Canyon eingereicht. Nachdem seit September die Entkernungsarbeiten für den Rückbau der Bestandsobjekte an der Godesberger Allee 171 und am Dreizehnmorgenweg 38 laufen, hat nun auch der Rückbau der ersten Fassaden begonnen.

