Landmarken realisiert erstes Projekt in Düsseldorf

Ein Quartier mit rund 115 Wohnungen sowie Flächen für Einzelhandel und Gastronomie entwickelt die Landmarken AG an der Lütticher Straße in Düsseldorf. Im Investorenauswahlverfahren der Stadt hat sich das Unternehmen mit seinem Entwurfskonzept gegen mehr als 30 Wettbewerber durchgesetzt. Auch der Stadtrat stimmte nun für das Projekt „Gol:d Eck“. Der Kaufvertrag für das ehemalige Schwimmbad-Grundstück könnte noch im Herbst unterzeichnet werden.

.