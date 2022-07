Die Projektentwickler Landguard Projektmanagement und SK62 Development haben zusammen mit dem Joint-Venture-Partner Devario Invest das Baufeld 4 des Mercatorviertels in Duisburg von der Stadt erworben. Auf dem 3.228 m² großen Grundstück entlang der historischen Stadtmauer am Rabbiner-Neumark-Weg sollen ein Wohnensemble mit drei- bis vierstöckigen Mehrfamilienhäusern sowie einem achtgeschossigen Hochpunkt an

[…]