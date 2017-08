Landgericht: IVG muss Filetgrundstücke an das Land Berlin zurückgeben

Das Landgericht Berlin hat geurteilt: Die „Löschung der Auflassungsvormerkung“ aus dem Grundbuch ist rechtmäßig. Was unterm Strich bedeutet, dass der einstige Kaufvertrag nichtig ist und die IVG die Brachfläche an der Straße Unter den Linden, Ecke Glinkastraße (einschließlich dem Verwaltungsgebäude der Oper) verliert. Damit hat das Land Berlin wieder das Sagen; zumindest dann, wenn das Urteil rechtkräftig ist. Angesichts der inzwischen immensen Wertsteigerung des Baulands in absoluter Toplage [wir berichteten] ist aber wohl eher zu erwarten, dass die IVG in die nächste Instanz ziehen wird.

Das Land Berlin hatte die zwei Flurstücke zwischen Linden-Boulevard und Behrenstraße einschließlich dem Verwaltungsgebäude der Oper im Jahr 2000 gegen einen Kaufpreis von 55 Mio. DM verkauft. Der Kaufvertrag sollte offensichtlich mit der Einreichung des Bauantrags fließen, zudem es aber in den gesamten 17 Jahren nicht kam. Käuferin war damals die Grundbesitz Investitionsgesellschaft Lindengalerie mbH & Co. KG. Zum Zeitpunkt des Kaufs waren zwei Immobilienunternehmer aus Berlin, der ehemalige Senator Walter Rasch sowie Reinhard Müller die Gesellschafter der Käuferin. Rasch und Müller schieden jedoch als Gesellschafter aus, und die Gesellschaft wechselte ins Portfolio der IVG. Diesen vom Land nicht genehmigten Gesellschafterwechsel sowie Verstöße gegen einige Vertragsbedingungen nahm das Land Berlin letztendlich in 2014 zum Anlass, vor dem Berliner Landgericht auf Rückabwicklung des Kaufvertrages zu klagen. Das Land hatte sich vertraglich ausbedungen, dass Gesellschafterwechsel bei der Käuferin nur mit Zustimmung des Landes erfolgen dürfen. Für das Landgericht lag damit offensichtlich ein klarer Verstoß vor, zudem gab es eine weitere Vertragsklausel, laut der die IVG auch noch einen schmalen Streifen entlang des Gebäudes der Komischen Oper zur Realisierung eines Nutzungskonzepts hätte kaufen müssen. Aber die Bonner kauften weder die Fläche noch präsentierten sie dem Land Berlin ein tragfähiges Nutzungskonzept, dass die angrenzende Komische Oper einbezieht. Denn die stark sanierungsbedürftige Oper soll in den nächsten Jahren für derzeit geschätzte 200 Mio. Euro generalüberholt werden, und ein Teil des denkmalgeschützten Bühnengebäudes ragt auf die einst verkaufte Brachfläche. Die Einbeziehung der Komischen Oper in ein Nutzungskonzept ist somit unumgänglich.



Da das Gericht eine Berufung gegen das aktuelle Urteil beim Kammergericht zugelassen hat, will die IVG nach Zugang der schriftlichen Urteilsbegründung prüfen, ob sie das Urteil der Revisionsinstanz vorlegen wird. Der zuständige SPD-Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen hat jedoch angekündigt, das heute ca. ca. 60 bis 90 Mio. Euro teure Grundstück im Wert zumindest für die Dauer der 2022 beginnenden Sanierung des Foyers der benachbarten Komischen Oper nicht wieder zu verkaufen.