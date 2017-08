Landgard eröffnet neue Logistikdrehscheibe in Berbersdorf

In der sächsischen Gemeinde Striegistal hat die Erzeugergenossenschaft Landgard Ende Juli ihr neues, hochmodernes Logistikzentrum gemeinsam mit dem sächsischen Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft, Thomas Schmidt, dem Bürgermeister der Gemeinde Striegistal, Bernd Wagner, Veronika Bellmann, Mitglied des Bundestags, Vertretern von Landgard Mitgliedsbetrieben aus Ostdeutschland, aber auch aus Polen und China, sowie Nachbarn, Kunden, Geschäftspartnern und Vertretern von Landgard feierlich in Betrieb genommen.

.

Das neue Frischelogistikzentrum in Berbersdorf bietet mit rund 80.000 m² Fläche beste Voraussetzungen für zukünftiges Wachstum und optimale Dienstleistungen in der Region Ost. Der neue Standort im Gewerbegebiet Berbersdorf fasst die Leistungen der bisherigen Landgard Niederlassungen in Chemnitz und Dresden in der neuen Landgard Ost Obst & Gemüse GmbH zusammen. Die grundsätzliche weitere Nutzung der „Altstandorte“ ist aktuell in der Prüfung.



„Durch die Zusammenführung unserer Kapazitäten in der Region Ost hier in Berbersdorf gewinnen wir einerseits deutlich an Effizienz. Dabei kommt uns besonders die verkehrsgünstige Lage mit unmittelbarer Nähe zur A4 und den Verkehrsachsen A14, A13 und A72 sowie die ausgezeichnete Infrastruktur unseres neuen zentralen Umschlagplatzes zu Gute. Andererseits hat die Größe des Areals uns die Möglichkeit eröffnet, neben einer Logistikplattform auch ein Multi-Zentrum für Packdienstleistungen nach dem neuesten Stand der Technik zu unterhalten. Dadurch werden wir unsere Kunden in Zukunft noch zielgerichteter und individueller bedienen können", so Jens Pawlik, Geschäftsführer der Landgard Ost Obst & Gemüse GmbH, über die Vorteile des neuen Standorts. Das hochmoderne, 1.000 m² umfassende Multi-Pack-Zentrum wurde direkt in die 10.000 m² große Logistikhalle des ersten Bauabschnitts integriert. So können eingehende Waren aus den Landgard Mitgliedsbetrieben auf kürzestem Weg individuell nach Kundenwunsch in alle gängigen Verpackungsformen abgepackt werden – von der Kiloschale bis zum Carry-FreshBeutel.





Eröffneten gemeinsam in der sächsischen Gemeinde Striegistal das neue, hochmoderne Logistikzentrum der Erzeugergenossenschaft Landgard (v.l.): Jens Pawlik, Geschäftsführer Landgard Ost Obst & Gemüse GmbH, Jürgen Zverina, Geschäftsführer Landgard Ost Obst & Gemüse GmbH, Heinz Stoffers, Beirat Obst & Gemüse der Landgard eG, Thomas Schmidt, sächsischer Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft, Armin Rehberg, Vorstandvorsitzender der Landgard eG, Markus Schürholz, Vorstand der Landgard eG, Bert Schmitz, Aufsichtsratsvorsitzender der Landgard eG, und Bernd Wagner, Bürgermeister der Gemeinde Striegistal.



Im Rahmen der umfassenden Landgard Nachhaltigkeitsstrategie wurde der neue Standort in Berbersdorf mit ressourcen- und umweltschonender Technik ausgestattet. Neben stromsparender LED-Beleuchtung sorgt eine umweltfreundliche NH3-Kälteanlage mit natürlichem Kältemittel und Sole als Trägermedium für hohe Energieeffizienz und geringe Emissionsbelastung. Zukünftig wird es darüber hinaus möglich sein, den Energiebedarf des Standorts zu 100 Prozent aus Solarstrom zu decken. Hierfür wurden bereits beim Neubau alle Voraussetzungen zur Installation einer hocheffizienten Photovoltaikanlage geschaffen. So ist Landgard auch in den kommenden Jahren optimal für ein gesundes, nachhaltiges Wachstum in der Region Ost gerüstet.