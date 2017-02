Landeshauptstadt München mietet knapp 12.000 m² Bürofläche

Die Landeshauptstadt München hat innerhalb der letzten beiden Wochen insgesamt 11.760 m² Bürofläche neu angemietet. Dabei zieht der IT-Bereich in das Hochhaus Uptown Munich im Nordwesten der Stadt und hat hier einen Vertrag über rund 7.760 m² unterzeichnet. Weitere 4.000 m² Büro- und Verwaltungsfläche wurden in einem zentral gelegenen Bürogebäude nahe dem Stiglmaierplatz, in der Seidlstraße 27 in München, gesichert.

.

Die angemietete Bürofläche im Uptown Munich am Georg-Brauchle-Ring 64/66 befindet sich im Campusgebäude E, das zum Areal des Hochhauses gehört. Eigentümer der Immobilie mit einer Gesamtfläche von rund 9.050 m² sind Fonds, die vom amerikanischen Vermögensverwalter BlackRock verwaltet werden. Savills war während des Vermittlungsprozesses auf Mieterseite beratend tätig.



„Aktuelle Marktanalysen belegen, dass die öffentliche Hand ein bedeutender Treiber des Münchner Büroflächenumsatzes ist. Umstrukturierungen und großes Wachstum von Organisationseinheiten sind Grund für viele Anmietungen der Stadt, des Freistaates und des Bundes“, berichtet Nico Jungnickel, Director Office Agency bei Savills in der bayerischen Landeshauptstadt. „Überzeugende Argumente waren die moderne Ausstattung des Gebäudes Uptown Munich und die nahe Lage zum IT-Rathaus der Stadt.“



Das Objekt in der Seidlstraße 27 ist von der Landeshauptstadt langfristig angemietet, Eigentümer der Immobilie ist ein institutioneller Anleger. Bei dieser Anmietung war Ellwanger & Geiger Real Estate GmbH beratend und vermittelnd für die Landeshauptstadt München tätig.